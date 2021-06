Polizeiruf 110: Der scharlachrote Engel

Hat Floriane Engelhard - so der bürgerliche Name der Jurastudentin - alles nur erfunden? Hat sie etwa die Spur künstlich gelegt? Aber warum?



Während Tauber sein wachsames Auge auch auf die Schönheit von Flo richtet, entgeht dem kriminalistischen Blick von Jo Obermaier nicht, dass in Flos Wohnung eine Webcam über dem PC installiert ist. Hat die Blutspur etwas mit der geheimnisvollen Filmkamera zu tun?



Im Lauf der Recherchen stoßen Tauber und Obermaier auf weitere Überraschungen in Flos Leben. Unter anderem jobbt Floriane Engelhard nicht als Fremdenführerin bei der Firma "Munich Travelgroup", sondern als geheimnisvoller "Angel". Und das Verhältnis zwischen Flo und ihrem Chef Hendrik Elling und ebenso zur eigenen Mutter scheint jeweils mehr als kompliziert zu sein.



Als dann der für tot gehaltene Will Gérard wieder auftaucht, sorgt er in einer Gerichtsverhandlung - mit Unterstützung seiner Anwältin von Martens und dank der Aussagen der Mutter seines Kindes, Marie Böhm - für eine unerwartete Wende des Falls. Staatsanwältin und Richterin sind ratlos. Und das Urteil hat für Tauber und Obermaier eklatante Folgen.