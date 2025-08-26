Film
Polizeiruf 110: Der Dicke liebt
Halle an der Saale: Die achtjährige Inka ist verschwunden. Während Kommissar Michael Lehmann hofft, die Grundschülerin lebend zu finden, hat sein Kollege Henry Koitzsch eine grausame Vorahnung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 22.11.2025
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Als wenig später die Leiche des Mädchens in einer Kleingartenanlage entdeckt wird, beginnen fieberhafte Ermittlungen. Das familiäre Umfeld des Mädchens wird durchleuchtet, aber auch einschlägig bekannte Straftäter geraten in den Fokus der Ermittlungen.
Parallel führen die Nachforschungen die Kommissare in Inkas Schule. Dort trifft Kommissar Koitzsch auf eine alte Bekannte: Die Lehrerin Monika Hollig kennt er von einem Blinddate. Auch sie befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Gleichzeitig gerät der beliebte Mathelehrer Herr Krein unter Verdacht. Er pflegt ein inniges Verhältnis zu seinen Schülerinnen, ganz besonders zu Inka. Womöglich zu innig?
Eine Bürgerwehr bedroht Kreins Leben und setzt die Kommissare zusätzlich unter Druck. Doch Koitzsch und Lehmann lassen nichts unversucht, den Täter zu finden. Am Ende ist die Lösung des Falls so überraschend wie schockierend.
Besetzung:
- Henry Koitzsch - Peter Kurth
- Michael Lehmann - Peter Schneider
- Lehrer Krein - Sascha Nathan
- Susanne Lehmann - Sophie Lutz
- Monika Hollig - Susanne Böwe
- Thomas Grawe - Andreas Schmidt-Schaller
- Rainer - Thomas Gerber
- Inka - Merle Staacken
Stab:
- Regie: Thomas Stuber
- Drehbuch: Clemens Meyer; Thomas Stuber