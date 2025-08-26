Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Polizeiruf 110
  4. Polizeiruf 110: Der Dicke liebt

Film

Polizeiruf 110: Der Dicke liebt

Halle an der Saale: Die achtjährige Inka ist verschwunden. Während Kommissar Michael Lehmann hofft, die Grundschülerin lebend zu finden, hat sein Kollege Henry Koitzsch eine grausame Vorahnung.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.11.2025
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Mehr

sendetypical polizeiruf 110

Polizeiruf 110

Als wenig später die Leiche des Mädchens in einer Kleingartenanlage entdeckt wird, beginnen fieberhafte Ermittlungen. Das familiäre Umfeld des Mädchens wird durchleuchtet, aber auch einschlägig bekannte Straftäter geraten in den Fokus der Ermittlungen.

Parallel führen die Nachforschungen die Kommissare in Inkas Schule. Dort trifft Kommissar Koitzsch auf eine alte Bekannte: Die Lehrerin Monika Hollig kennt er von einem Blinddate. Auch sie befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Gleichzeitig gerät der beliebte Mathelehrer Herr Krein unter Verdacht. Er pflegt ein inniges Verhältnis zu seinen Schülerinnen, ganz besonders zu Inka. Womöglich zu innig?

Eine Bürgerwehr bedroht Kreins Leben und setzt die Kommissare zusätzlich unter Druck. Doch Koitzsch und Lehmann lassen nichts unversucht, den Täter zu finden. Am Ende ist die Lösung des Falls so überraschend wie schockierend.

Besetzung:

  • Henry Koitzsch - Peter Kurth
  • Michael Lehmann - Peter Schneider
  • Lehrer Krein - Sascha Nathan
  • Susanne Lehmann - Sophie Lutz
  • Monika Hollig - Susanne Böwe
  • Thomas Grawe - Andreas Schmidt-Schaller
  • Rainer - Thomas Gerber
  • Inka - Merle Staacken

Stab:

  • Regie: Thomas Stuber
  • Drehbuch: Clemens Meyer; Thomas Stuber

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.