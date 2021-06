Polizeiruf 110: Der Fall Lisa Murnau

Auch ein gewisser Rudi, von dem die Polizei nur die Telefonstimme kennt, könnte der Täter sein, den Oberleutnant Fuchs und seine Assistentin Leutnant Arndt ermitteln müssen. Da offensichtlich jeder der Verdächtigen etwas zu verbergen hat, laufen die Ermittlungen recht schwierig. Erst der Fund des Beutegeldes in einer Drainageröhre in Tatortnähe bringt Bewegung in den Fall. Fuchs und Arndt planen, dem Täter eine Falle zu stellen. Mittels fingierter Bauarbeiten will man ihn dazu bewegen, das Geld aus dem Versteck zu holen.