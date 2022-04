Vater werden ist nicht schwer - Vater sein dagegen sehr! Das weiß keiner besser als Felix Santini, ein mazedonischer Gangster mit mehr Vorstrafen als Jahren auf dem Buckel. Leider zwangen ihn seine kriminelle Ader und illegale Machenschaften in den vergangenen sieben Jahren, seinen Erstwohnsitz ins Gefängnis zu verlegen.



Doch für den schweren Jungen kommt es noch schlimmer: Santini ist unheilbar an Krebs erkrankt. Seine Tage sind gezählt - und das heißt, er hat nichts mehr zu verlieren. Als er schließlich aus dem Gefängnis entlassen wird, hat der sonst so skrupellose Verbrecher nur noch eines im Sinn: Er möchte noch einmal ein guter Vater sein und noch einmal seinen zehnjährigen Sohn Toni sehen.



Doch Santinis Ex-Frau Teodora hat Toni schon vor Jahren zur Adoption freigegeben. Der Junge lebt nun als Adoptivsohn ausgerechnet bei dem ehrgeizigen Chef des Polizeikommissariats für interne Ermittlungen, Simon Kramer, und dessen labiler Frau Claire. Kramer, so scheint es, ist für Toni eben jener Vorzeigevater, der Santini aus der Ferne des Knasts nie sein konnte.



An der Tatsache jedoch, dass ausgerechnet ein scheinbar so skrupelloser Krimineller wie Santini Tonis Vater ist, der seinen Sohn auch noch entführt, verzweifelt Kramer zusehends - bis auch er schließlich nur noch einen gewaltsamen Ausweg sieht. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Erichsen und seine Kollegen Paula Bloom, Teddy Schrader und Mimi Hu nicht nur ihre eigenen Vorstellungen von Familie und deren Planung in die Waagschale werfen, sondern vor allem Santini finden müssen, bevor die Situation vollends eskaliert. Denn Kramer ist Santini bereits dicht auf den Fersen.