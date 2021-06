Frisch aus der Presse!

Familie Lehmann ist finanziell am Ende. Die Familiendruckerei wirft nichts mehr ab, die Bank dreht den Hahn zu und die Stadt stellt den Strom ab - so langsam gehen Vater Jochen seiner Frau und den beiden Kindern gegenüber die Ausreden aus. Als nichts mehr geht, kommt ihm in seiner Verzweiflung eine fatale Idee: Falschgeld drucken! Nur dieses eine Mal... oder doch nicht?