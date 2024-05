Gefährliche Gefühle (5/8)

Für diesen Fall wird Inspektorin Petra Delicato von ihrem Vorgesetzten Pessone vorzeitig aus dem Urlaub beordert. Ein Mann ist niedergeschlagen worden und dann in seinem Swimmingpool ertrunken. Als Petra das Opfer sieht, traut sie ihren Augen kaum: Es handelt sich um "Francesco", mit dem sie am Tag zuvor ein Sexdate hatte. Eigentlich hieß er Giovanni, war vermeintlich glücklich verheiratet und arbeitete erfolgreich als Anwalt.



Petra gibt gegenüber ihren Kollegen Antonio und Reva zu, dass das Opfer für sie kein gänzlich Unbekannter ist. Sie einigen sich darauf, die Geschichte zunächst zu verschweigen, damit ihnen der Fall nicht entzogen wird. Gemeinsam finden sie heraus, dass in Giovannis Leben und auch in dem seiner Freunde nicht alles so perfekt war, wie es zunächst den Anschein hatte.