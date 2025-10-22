Hauptnavigation

"Rotkäppchen": Rotkäppchen (Kathleen Frontzek) sitzt auf einer Blumenwiese. In der rechten Hand hält sie eine Mohnblume, mit der linken Hand stützt sie sich auf ihrem Körbchen ab. Sie trägt einen roten Rock, eine weiße Bluse und eine kleine schwarze Weste. Auf dem Kopf hat sie eine rote Kappe.

Film

Rotkäppchen

Leonie (11) ist mit ihrer Familie unterwegs zur Großmutter. Ihr kleiner Bruder quengelt im Auto und möchte, dass sie ihm "Rotkäppchen" vorliest. Plötzlich haben sie eine Autopanne.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2005
Datum:

Der Vater macht sich zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu holen. Während ihre Mutter und der Bruder versuchen, am Wegesrand ein Feuer zu entfachen, wird Leonies Aufmerksamkeit auf ein "rotes Etwas" gelenkt, das in einiger Entfernung vorbeihuscht.

Auf der Suche nach dem seltsamen "Rot" gelangt Leonie zu einer Höhle, einem Eingang zu einem Märchenland. Leonie kann es kaum fassen. Auch sie selbst sieht aus wie eine Märchenfigur: Rotkäppchen. Als sie versucht, dem Märchenland wieder zu entkommen, ist die Höhle plötzlich verschwunden. Als Rotkäppchen erlebt Leonie nun das Märchen, wie es die Brüder Grimm erzählt haben. Als sie am Ende dem Wolf entkommen ist, die Höhle und ihre Familie wiedergefunden hat, ist sie wieder Leonie - dennoch ist sie verändert.

Darsteller

  • Leonie Flatow - Kathleen Frontzek
  • Konrad - Max von der Groeben
  • Elsa/Ingrid Flatow - Rebecca Immanuel
  • Alfons, der Jäger/Arno Flatow - Frank Stieren
  • Simon Flatow - Bruno Schubert
  • Vater von Konrad - Martin May
  • Räuber 1 - Wolfgang Winkler
  • Räuber 2 - Jaecki Schwarz

Stab

  • Regie - Klaus Gietinger

