Auf der Suche nach dem seltsamen "Rot" gelangt Leonie zu einer Höhle, einem Eingang zu einem Märchenland. Leonie kann es kaum fassen. Auch sie selbst sieht aus wie eine Märchenfigur: Rotkäppchen. Als sie versucht, dem Märchenland wieder zu entkommen, ist die Höhle plötzlich verschwunden. Als Rotkäppchen erlebt Leonie nun das Märchen, wie es die Brüder Grimm erzählt haben. Als sie am Ende dem Wolf entkommen ist, die Höhle und ihre Familie wiedergefunden hat, ist sie wieder Leonie - dennoch ist sie verändert.