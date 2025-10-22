Hauptnavigation

Jan (Thomás Valík, r.) hat es geschafft, in die Höhle von Magnus (Matthias Habich) einzudringen und stellt sich einem harten Kampf.

Film

Der Reisekamerad

Auf seinem Weg hinaus in die weite Welt wird Jan von einem geheimnisvollen Fremden begleitet. Sie kommen zum Königshof, und Jan reiht sich zu den Bewerbern um die Hand der Prinzessin.

Produktionsland und -jahr:
Tschechoslowakei , Deutschland 1990
Datum:

Diese gilt als schön, aber grausam. Wer sie heiraten will, muss drei Rätsel lösen. In der Nacht vor der Prüfung träumt Jan, dass sein Reisekamerad ihm die richtigen Antworten zuflüstert. Jan beantwortet die Fragen richtig, und einer Heirat steht nichts mehr im Weg.

Jetzt verabschiedet sich der Reisekamerad. Jan glaubt, ihn zu erkennen, aber sicher ist er sich nicht.

"Der Reisekamerad" ist die spannende Geschichte einer guten Tat, für die ein junger Mann Dank und Lohn erfährt.

Darsteller

  • Jan - Tomás Valík
  • Der Reisekamerad - Fritz Bachschmidt
  • Hexe - Mapi Galan
  • Prinzessin Agnes - Eva Vejmelková
  • Dicker - Marian Labuda
  • Dünner - Pavel Zednicek

Stab

  • Regie - Ludvík Ráza

