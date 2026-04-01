Film
Laim und das Hasenherz
Kaum hat Lukas Laim seine Mutter beerdigt, muss er auch schon ihren Verpflichtungen nachkommen. So findet er sich widerwillig auf einer Wahlkampfveranstaltung ein.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.04.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Er überreicht Minister Kronberger im Auftrag der Verstorbenen einen dicken Spendenscheck. Da Laim nicht der Einzige ist, der sich auf der Veranstaltung langweilt, lernt er Anna kennen. Doch bevor der Flirt vertieft werden kann, wird Laim zum Dienst gerufen.
Karoline, die 19-jährige Tochter Kronbergers, wird vermisst. Und ausgerechnet Laim und Simhandl sollen sie suchen. Laim versucht, sich zu weigern, immerhin ist er bei der Mordkommission. Da wird ein totes Mädchen gefunden, auf das Karolines Personenbeschreibung passt.
Laim fahndet nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, während sich Kronberger selbst auf die Suche nach seiner Tochter macht. Als Laim herausfindet, was passiert ist und wer hinter dem Mord und den Entführungen steckt, ist es fast zu spät, um Karoline zu retten.
Darsteller
- Lukas Laim - Max Simonischek
- Anton Simhandl - Gerhard Wittmann
- Andreas Hermaneder - Heinz-Josef Braun
- Anna Jacobi - Marie Leuenberger
- Barbara Kronberger - Adina Vetter
- Maximilian Kronberger - Thomas Loibl
- Dr. Hannes Baumann - Martin Brambach
- Alois Schwarz - Stefan Merki
- Karoline Kronberger - Lilia Herrmann
- Helena Baumann - Antonia Fulss
- Moritz Schwarz - Victor Maria Diderich
- Sepp Kronberger - Günter Spörrle
Stab
- Regie - Michael Schneider
- Autor - Catharina Steiner, Scott Perlman