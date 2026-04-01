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Film

Laim und das Hasenherz

Kaum hat Lukas Laim seine Mutter beerdigt, muss er auch schon ihren Verpflichtungen nachkommen. So findet er sich widerwillig auf einer Wahlkampfveranstaltung ein.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 29.04.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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Laim und ...

Laim und ...

Er überreicht Minister Kronberger im Auftrag der Verstorbenen einen dicken Spendenscheck. Da Laim nicht der Einzige ist, der sich auf der Veranstaltung langweilt, lernt er Anna kennen. Doch bevor der Flirt vertieft werden kann, wird Laim zum Dienst gerufen.

Karoline, die 19-jährige Tochter Kronbergers, wird vermisst. Und ausgerechnet Laim und Simhandl sollen sie suchen. Laim versucht, sich zu weigern, immerhin ist er bei der Mordkommission. Da wird ein totes Mädchen gefunden, auf das Karolines Personenbeschreibung passt.

Laim fahndet nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, während sich Kronberger selbst auf die Suche nach seiner Tochter macht. Als Laim herausfindet, was passiert ist und wer hinter dem Mord und den Entführungen steckt, ist es fast zu spät, um Karoline zu retten.

Darsteller

  • Lukas Laim - Max Simonischek
  • Anton Simhandl - Gerhard Wittmann
  • Andreas Hermaneder - Heinz-Josef Braun
  • Anna Jacobi - Marie Leuenberger
  • Barbara Kronberger - Adina Vetter
  • Maximilian Kronberger - Thomas Loibl
  • Dr. Hannes Baumann - Martin Brambach
  • Alois Schwarz - Stefan Merki
  • Karoline Kronberger - Lilia Herrmann
  • Helena Baumann - Antonia Fulss
  • Moritz Schwarz - Victor Maria Diderich
  • Sepp Kronberger - Günter Spörrle

Stab

  • Regie - Michael Schneider
  • Autor - Catharina Steiner, Scott Perlman

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