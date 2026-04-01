Laim und das Hasenherz

Karoline, die 19-jährige Tochter Kronbergers, wird vermisst. Und ausgerechnet Laim und Simhandl sollen sie suchen. Laim versucht, sich zu weigern, immerhin ist er bei der Mordkommission. Da wird ein totes Mädchen gefunden, auf das Karolines Personenbeschreibung passt.



Laim fahndet nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, während sich Kronberger selbst auf die Suche nach seiner Tochter macht. Als Laim herausfindet, was passiert ist und wer hinter dem Mord und den Entführungen steckt, ist es fast zu spät, um Karoline zu retten.