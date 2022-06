Charlotte Link - Das andere Kind (1/2)

Leslie, eine Ärztin für Kinderpsychiatrie, kehrt aus Newcastle in ihre Heimat, das nordenglische Küstenstädtchen Scarborough, zurück. Dort wurde kurz zuvor eine junge Studentin erschlagen aufgefunden, ein rätselhafter Fall ohne jeden Anhaltspunkt.



Als Leslie gemeinsam mit ihrer 80-jährigen Großmutter Fiona die Verlobungsfeier ihrer schüchternen Jugendfreundin Gwen auf einer einsam gelegenen Farm besucht, kommt es zu einem verheerenden Streit, der die tiefen Risse in der Familie offenbart. Überhastet bricht Fiona auf und wird auf dem Heimweg getötet - auf die gleiche Weise zuvor die Studentin.



Nach und nach wird das Beziehungsgeflecht der Hauptfiguren sichtbar, und es scheint klar, dass der Täter oder die Täterin im Kreis derjenigen zu suchen ist, die auf der Feier anwesend waren: Gwen, die nach Jahren verkümmerten Mauerblümchendaseins doch noch einen Mann fürs Leben gefunden hat, ihr mürrischer Vater Chad, mit dem sie allein auf der Farm wohnt, ihr undurchschaubarer Verlobter Dave, der so gar nicht zu Gwen passt, die frisch geschiedene Ärztin Leslie und der Logiergast der Farm, Jennifer, die aus undurchschaubaren Gründen seit Jahren ihre Ferien auf der Farm verbringt.



Leslie macht sich auf die verzweifelte Suche nach dem Schuldigen, und dies führt sie weit zurück in die Vergangenheit - zu jener Zeit, als die damals blutjunge Fiona in den Wirren der Kriegsjahre bei der Landverschickung von Kindern 1943 bis 1945 aus London in die verwunschene Landschaft Nordenglands reisen musste. Damals scheint sich eine große Schuld über ihr Leben gelegt zu haben, und so drängt sich der Verdacht auf, dass die alte Frau wegen eines vor Jahrzehnten begangenen Unrechts sterben musste.