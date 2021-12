Kommissar Wallander - Die weiße Löwin

Der mehrfach ausgezeichnete britische Regisseur Benjamin Caron verfilmte Henning Mankells Weltbestseller "Die weiße Löwin" für die beliebte Krimi-Reihe neu. Dabei liegt der Fokus auf dem Verschwinden der Lehrerin, das in Zusammenhang mit einem erbitterten Kommunalwahlkampf und undurchsichtigen Immobiliengeschäften zu stehen scheint. In der Hauptrolle gibt Kenneth Branagh den eigensinnigen Wallander, dem bei einer Fachtagung in Kapstadt mehr nach Polizeiarbeit als nach Theorie ist. An seiner Seite spielt die Südafrikanerin Bonnie Mbuli eine selbstbewusste Polizistin. Gekonnt setzt Kameramann Lukas Strebel die südafrikanische Landschaft mit staubigen Wüstenbildern und die bedrohliche Enge der Townships in Szene.