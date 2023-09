Film

Wochenendrebellen, Königssuche und Checker Tobi

Florian David Fitz sucht "das" Fußballteam in "Wochenendrebellen", der Checker Tobi sucht nach Lösungen für den Klimawandel, und Stephen Frears schickt Sally Hawkins auf Königssuche in "The Lost King". Und kinokino sagt, was sich lohnt und was nicht.

Datum: 26.09.2023