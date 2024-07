Sandra Hüller, Jessica Lange: Erste Highlights des Filmfests München

Was darf Humor im Film heute? – Zwei Politsatiren und die roten Linien

Zwei Politsatiren feiern Premiere auf dem Filmfest München und loten beide aus, wie weit Humor aktuell gehen darf. Welche Witze darf man noch machen, welche nicht? Wo sind die thematischen roten Linien? Jan Henrik Stahlberg testet sie aus in "Muxmäuschenstill hoch x", in der der selbsternannte Revolutionär Mux auf seine Art die Welt verbessern will. Und Irene von Alberti lässt in "Die geschützten Männer" einen Virus auf Deutschland los, der nur Männer befällt und eine ultrafeministische Frauenpartei ins Kanzleramt spült. "kinokino" trifft Cast und Crew der beiden Filme und spricht über Humor in Krisenzeiten.