Albrecht Schuch als Künstler-Rebell in „Lieber Thomas“

Albrecht Schuch als Künstler-Rebell Jella Haase und Albrecht Schuch spielen die Hauptrollen in der BR-Koproduktion "Lieber Thomas", einer filmischen Annäherung an den 2001 verstorbenen Thomas Brasch. Aufgewachsen in der DDR, Sohn eines Parteifunktionärs, Künstler und ewiger Rebell. Die politischen Verhältnisse, seine Herkunft, die Liebschaften – alles fließt fast ungefiltert in sein Schaffen als Autor und Filmemacher. Im "kinokino"-Interview erzählen Haase und Schuch sowie Regisseur Andreas Kleinert, warum in unserer politisch so korrekten Zeit Brasch als Mensch und Künstler ein spannender Gegenentwurf ist.