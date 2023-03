kinokino - Steven Spielbergs "Die Fabelmans"

Dass alte Filme gelegentlich wieder im Kino laufen, ist kein neuer Trend. Filmmuseen arbeiteten schon immer so. Neu ist allerdings die Entwicklung, dass manch "Oldie" ein Mainstreampublikum erreicht, weil auch Kinoketten und Multiplexe die Wiederaufführungen zeigen. Zu erleben bei Eventreihen wie "Best of Cinema“ oder zuletzt bei "Titanic“, die frisch restauriert nochmal in See stach. Können Klassiker neue Zielgruppen erreichen oder dienen die Kurz-Comebacks eher als Marketingmittel für den Heimkino-Verkauf? "kinokino" spricht mit Verleihern und Veranstaltern und traf Kinogänger, die James Camerons Frühwerk bislang nur vom Hörensagen kannten.