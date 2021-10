Film

Der wilde Wald - Eine Arche Noah ohne uns Menschen

„Natur Natur sein lassen“ lautet die Philosophie des Nationalparks Bayerischer Wald, seit nunmehr über 50 Jahren. In ihrem Dokumentarfilm „Der Wilde Wald“ zeigt Regisseurin Lisa Eder eine Welt, in der sich Fauna und Flora ohne menschlichen Einfluss entwickeln darf, eine Arche Noah für Arten, die deutschlandweit selten oder so gut wie ausgestorben sind.

