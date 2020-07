Top Gun – Tom Cruise in Überschallgeschwindigkeit

Ein breites Grinsen, schnelle Jets und die hymnische Musik von Harold Faltermeyer. Mit "Top Gun" katapultierte sich Tom Cruise 1986 In die A-Liga Hollywoods. Als draufgängerischer Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell bringt er seine Vorgesetzten und die gegnerischen Flieger zur Weißglut. Mit Unterstützung der US-Navy gedreht, verkörpert der 80er-Jahre-Blockbuster wie kaum ein anderer Film den Zeitgeist der Reagan-Ära und singt ein Hohelied aufs Militär. Nun erscheint "Top Gun" frisch restauriert in 4K. Wie gut ist der Film gealtert? Dieser Frage geht kinokino nach und erinnert sich mit Tom Cruise an die schönsten Anekdoten vom Dreh.