Die wichtigsten Neustarts vom 3. September

Der flüssige Spiegel

Nahezu unbemerkt streift Juste durch die Straßen von Paris. Er sammelt die letzten Erinnerungen der Menschen, die ihn sehen können, dann begleitet er sie in eine andere Welt. Juste ist ein Geist. Doch eines Tages wird er von Agathe gesehen und sie erkennt in ihm ihre große Liebe, die vor Jahren plötzlich verschwunden war. Eine anmutige, poetische Liebesgeschichte zwischen den Welten.



Drei Tage und ein Leben

Eine Kindesentführung versetzt ein kleines Dorf in den Ardennen unter Schock. Plötzlich steht jeder unter Verdacht, der sich anders als sonst verhält. Eine groß angelegte Suchaktion muss wegen eines verheerenden Sturms abgebrochen werden. In diesen drei endlosen Tagen lebt Antoine mit der unerträglichen Angst, entdeckt zu werden. Er ist der Einzige, der weiß, was wirklich geschah.



Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess

Dieser Kinderfilm basiert auf dem gleichnamigen Buch und erzählt die Geschichte des 10-jährigen Sam, der sich während seines Urlaubs mit der etwas seltsamen, quirligen Tess anfreundet. Die möchte ihren Vater kennenlernen, der noch nicht weiß, dass er eine Tochter hat. Für ihren Plan hat Tess nur eine Woche Zeit, in der sie dringend Sams Hilfe benötigt.