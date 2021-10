kinokino vom 28. September 2021

Der Aston Martin DB5 gilt als das ikonenhafte Bond-Auto, seit dem legendären Einsatz 1964 in „Goldfinger“. Auch in KEINE ZEIT ZU STERBEN bietet wieder ein DB5 weit mehr als klassischen Fahrkomfort und rettet Bond – dank einiger Modifikationen – das Leben. Mit Oldtimer-Sammler und 007-Fan Steffen Appel war kinokino im Aston Martin unterwegs in der Schweiz, auf Straßen, die durch „Goldfinger“ in die Filmgeschichte eingingen. Außerdem besuchte kinokino einem Fantreffen und konnte mit Regisseur John Glen, der fünf Bond-Filme inszeniert hat, über den Erfolg und die Eigenheiten der Agenten-Serie sprechen.