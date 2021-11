Wagner, Hof und Sönke Wortmanns Remake "Contra"

Faszination bis heute – "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt"

Was ist es, das so viele Menschen bis heute an Richard Wagner fasziniert? Der 1883 verstorbener Komponist lässt mit seinen Opern und Werken noch immer seine Anhänger schwärmen und zum Grünen Hügel in Bayreuth pilgern. Wagner ist ein globales Phänomen, obwohl er offen antisemitisch war und bei vielen umstritten ist. Filmemacher Axel Brüggemann wollte dem Kult auf den Grund gehen. Er spricht mit Wagnerianern, beobachtet Probenarbeiten und trifft Wagner-Urenkelin Katharina Wagner sowie ein fränkisches Metzger-Ehepaar, das auch ins Schwärmen gerät. Der Dokumentarfilm "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" – vorgestellt in "kinokino".