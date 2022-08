"Die Magnetischen"

Zwei Brüder, eine Frau, ein Piratensender und die Liebe. Das vielfach preisgekrönte französische Filmdebüt "Die Magnetischen" von Vincent Maël Cardona versetzt die Zuschauer in die 80er Jahre zurück. Der Sound der Dekade mit Joy Division, Iggy Pop und The Undertones untermalt das Lebensgefühl der jungen Helden zwischen Melancholie und Aufbruch. "kinokino" traf die Hauptdarsteller Thimotée Robart und Marie Colomb, um mit ihnen über die Wirren junger Liebe, die Bedeutung der Popkultur und die Frage, wie zeitlos Gefühle sind, zu sprechen.



Volle Kinos, alles beim Alten: Wie es um die Filmtheater steht

Eigentlich sollte der Kinobesuch sich wieder anfühlen wie vor Corona: Blockbuster und Arthouse-Filme auf der großen Leinwand genießen, ohne eine Maske tragen zu müssen. Während in den USA die Zahlen wieder in die Höhe schnellen, zaudert das Publikum in Deutschland noch. Hierzulande laufen die Coronahilfen langsam aus und die Kinos müssen aus eigener Kraft weiterbestehen. Wie sieht es aktuell in den Filmtheatern aus? Welche Filme sind gefragt? Ist das Publikum wieder zurück? Wenn ja, in welchem Umfang? "kinokino" trifft Kinobetreiber in Passau und Fürstenfeldbruck und fragt nach. Die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg blickt verhalten positiv in die Zukunft, obgleich die Zahlen von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht wurden.



Ihn gibt es nicht: "Der perfekte Chef"

Eine schwarze Komödie über einen skrupellosen Unternehmenschef erzählt Fernando León de Aranoa in "Der perfekte Chef". In der Hauptrolle brilliert Javier Bardem. Charmant und bösartig wird die Arbeitswelt aus der Perspektive eines Chefs gezeigt, der durch Probleme mit den Angestellten zunehmend die Fassung verliert. Die Satire wurde mit dem Goya, dem spanischen Filmpreis, als bester Film ausgezeichnet. Auch Bardem konnte seinen fünften Goya als bester Darsteller mit nach Hause nehmen.



In den "kinokino"-Shortcuts Kurzkritiken zu folgenden Neustarts im Kino:



"DC League of Superpets"

"Der perfekte Chef"

"Die Magnetischen"

"Moneyboys"

"Hatching"



In den HEIM-kinokino-Shortcuts Kurzkritiken zu: