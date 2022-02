Max Ophüls Festival 2022 und die Sehnsucht nach den 70er-Jahren

Das Festivaljahr beginnt traditionell in Saarbrücken mit dem "Filmfestival Max Ophüls Preis“, das auch 2022 pandemiebedingt wieder hybrid als Mischung aus Präsenztreff und Online-Angebot abgehalten wird. Der Anzahl an Filmen – von kurz bis lang – tut es keinen Abbruch und so fallen in diesem Jahrgang vor allem Geschichten auf, die aus persönlicher und weiblicher Sicht erzählt werden: Im Feel-Good-Movie SWEET DISASTER will eine Schwangere ihren Ex unbedingt zurückgewinnen, in LADYBITCH erlebt eine junge Schauspielerin sexuelle Belästigung am Theater und im Dokumentarfilm ANIMA – DIE KLEIDER MEINES VATERS werden einer Filmemacherin aus der bayerischen Provinz beim Blick auf ihre Familie die Augen geöffnet. "kinokino" berichtet über die aktuelle Ausgabe des Festivals, das ganz im Zeichen des deutschsprachigen Nachwuchsfilms steht.