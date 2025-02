Berlinale 2025 - Das Finale

Nach dem oscarnominierten „Das Lehrerzimmer“ kehrt Leonie Benesch mit einer Hauptrolle zurück, diesmal als Krankenschwester in einem Schweizer Spital. Eine Frau voll Empathie und Professionalität, die dennoch immer wieder an ihre Grenzen kommt. „Heldin“ spielt an einem Tag, in einer einzigen Schicht und wirft ein Blick auf einen Beruf, in dem es immer weniger Personal gibt, was unser Gesundheitssystem an den Rand des Kollapses bringt. kinokino hat Leonie Benesch und Regisseurin Petra Volpe getroffen und mit ihnen über die filmische Hymne auf die oft unbekannten Heldinnen unserer Gesellschaft gesprochen.