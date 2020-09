Die Blechtrommel 4K

Die Verfilmung von Günther Grass‘ Roman, die als eines der wichtigsten Werke der Filmgeschichte gilt, kehrt nun restauriert auf die große Leinwand zurück. Für die "kinokino Shortcuts" erinnern sich Volker Schlöndorff und Hauptdarsteller David Bennent an die Dreharbeiten und die verstörende Poesie des Stoffes.



Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt

Nichts ist los in einem Kaff in NRW. Selbst den Polizisten ist langweilig. Das wird für die befreundeten Beamten schlagartig zum Problem, als ihre Wache angesichts mangelnder Kriminalität dichtgemacht werden soll. Um ihre Arbeitsplätze zu retten, beschließen die Polizisten selbst für Straftaten zu sorgen. Damit beginnt ein sehr heiterer Komödien-Reigen.



See der wilden Gänse

Nach einem Zusammenstoß mit einer rivalisierenden Bande, bei dem er einen Polizisten getötet hat, ist der Gangster Zhou Zenong auf der Flucht. Nicht nur die Gesetzeshüter ziehen das Netz enger, sondern auch seine ehemaligen Gangmitglieder wollen an ihn herankommen und senden dafür die Prostituierte Liu Aiai als Köder aus. Wird Zenong seinen Gegnern entfliehen können? 2019 sorgte der bildstarke Thriller beim Wettbewerb in Cannes für Furore.