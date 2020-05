Ausblick Deutscher Filmpreis – Hoffnung in Corona-Zeiten

Zum 70. Mal wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Doch am 24. April gibt es keinen roten Teppich und keine Gala vor Hunderten prominenter Gäste. Die Verleihung der Lolas findet in kleinem Rahmen statt: mal online, auch mal im Studio mit gebotenem Sicherheitsabstand. "kinokino" spricht mit Moderator Edin Hasanovic über die Kunst, in Corona-Zeiten durch eine Show zu führen, und mit Akademiepräsident Ulrich Matthes über die Entscheidung, den finanziell gut dotierten Filmpreis nicht abzusagen, sondern - für die krisengebeutelte Kinobranche - ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.