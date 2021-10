Trip in die Abgründe der Psyche – "Schachnovelle"

Menschen jenseits festgeschriebener Geschlechternormen sind in letzter Zeit verstärkt ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Nun begleitet ein Dokumentarfilm ihre Wege und zeigt, wie oft diese mit Hürden gespickt sind. Sieben Protagonist:innen sprechen in "Trans – I got life" offen über ihre sehr persönlichen und unterschiedlichen Erfahrungen mit ihrer Umwelt und den eigenen Identitätskonflikten. "kinokino" über eine berührende Filmreise in Zwischenwelten.