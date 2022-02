"Nightmare Alley" - Psychospiele, Gier und Verrat

Wieder muss sich das MOP – Max Ophüls Preis - Festival in Saarbrücken den Pandemiebedingungen stellen. Diesmal zeigt es sein junges Programm vor Publikum mit Machern vor und hinter der Kamera. Natürlich in abgespeckter, sogenannter hybrider Form, denn auch online kann geschaut werden. Eröffnungsfilm EVERYTHING WILL CHANGE erzählt eine dystopische Welt 2054, die fast nur noch virtuell erlebt wird. Drei Rebellen begeben sich auf die Suche nach den Ursachen für die Katastrophe, in der sie leben. Hauptdarsteller Noah Saavedra, der in „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ überraschte, schon in „Und morgen die ganze Welt“ für Gerechtigkeit kämpfte und im Ensemble des Residenztheaters in München in zahlreichen Rollen zu sehen ist, spricht mit kinokino. Er verrät seine Sicht auf die Möglichkeiten der Kunst, welche Herausforderungen er sucht und inwieweit er sich in EVERYTHING WILL CHANGE mit eigenen Ängsten konfrontiert sieht.