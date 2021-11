Film

Kino, Filme und Corona: Von Gewinnern und Verlierern

Für viele Filmtheater war die Coronakrise eine Zitterpartie. Jetzt fluten die Filme in die Kinos, das Publikum will wieder auf die große Leinwand schauen. Zwei Kinobetreiber, zwei Schicksale. Während Familie Kroiß das Roxy-Kino in Abensberg bei Regensburg gerade neu eröffnet, kämpft das Stadtteilkino in Solln ums Überleben. kinokino sprach mit beiden Betreibern über ihre Hoffnungen und Erwartungen.

Datum: 05.11.2021