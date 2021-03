Vom Warten der Kinos auf den Neustart

Am 15. Juni dürfen die Kinos auch in Bayern wieder öffnen. Es ist ein Termin, der auch in der Kritik steht. Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden? Wie sieht es bundesweit aus? Gibt es überhaupt genug Filme, oder müssen die Betreiber auf bewährte Ware setzen? "kinokino" besuchte Theaterleiter Markus Eisele vom Lichtspielhaus in Fürstenfeldbruck. Bei ihm laufen die Vorbereitungen zum Neustart auf Hochtouren. Parallel startet er noch ein Pop-Up Autokino. Gezeigt werden dort Kinoerfolge wie "Bohemian Rhapsody" und "Die Känguru-Chroniken".