Acasa, My Home – Eine Reflexion auf die Zivilisation

Die Familie lebten im Paradies, einem Naturschutzgebiet bei Bukarest und wurde in die Stadt umgesiedelt. Es ist eine Familiengeschichte, die an britische Sozialdramen erinnert, aber ein rumänischer Dokumentarfilm ist. Der Wechsel vom Leben in der freien Natur mit Schwimmen, Angeln und Einsamkeit hin zum "modernen" Leben mit Verkehr und Smartphones wird für neun Kinder und ihre Eltern zur großen Herausforderung. Der Film ist für den Hauptpreis "VIKTOR Main Competition" auf dem DOK.fest München nominiert.