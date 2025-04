Oslo, die Liebe und ein Wirtshaus in Not

Weil ihm so viele Varianten einfielen, hat er seine "Oslo Stories" zu einer Trilogie verarbeitet. Alle drei Filme sind eigenständig und abgeschlossen. Den Auftakt macht nun Teil eins: "Liebe" über Ärztin Marianne und den homosexuellen Krankenpfleger Tor, die jeder für sich nach Intimität suchen. Der zweite Teil mit dem Titel "Träume" gewann auf der Berlinale den Goldenen Bären. Was Storyteller Haugerud antrieb, und warum im Alltäglichen die besten Geschichten entstehen können, verrät er im "kinokino"-Interview.



"Was Marielle weiß": Tochter mit telepathischen Fähigkeiten

Eine Ohrfeige mit mysteriösen Folgen: Seit Tochter Marielle in der Schule eine verpasst bekommen hat, kann sie alles sehen und hören, was ihre Eltern machen. Auch wenn sie gar nicht dabei ist. Vater Tobias hält es zunächst für ein Spiel, doch schnell fühlen sich die Eltern überwacht. Denn heimliche Konflikte und unbequeme Wahrheiten kommen ans Licht. Was, wenn Kinder ihre Eltern so erleben, wie sie wirklich sind? Mit dieser Versuchsanordnung sorgt Regisseur Frédéric Hambalek für unheimliche Stimmung. Ist das schon ein Horrorfilm, den er mit "Was Marielle weiß" vorlegt? Antworten von ihm und seinem Schauspielteam, zum dem unter anderem Julia Jentsch als Mutter gehört, in "kinokino".



"Fanni - Oder: Wie rettet man ein Wirtshaus?"

Gaststätte wiederbelebt Mal fehlt es an Gästen, mal an den Nachfolgern: Das Thema Wirtshaussterben ist vor allem auf dem Land ein großes. Wenn das einzige Gasthaus im Umkreis schließt, bedeutet das oft den Verlust des gesellschaftlichen und kulturellen Mittelpunkts. Der Dokumentarfilm "Fanni - Oder: Wie rettet man ein Wirtshaus?" erzählt von einer Dorfgemeinschaft im oberbayerischen Pischlsdorf bei Pfaffenhofen, die mit viel Eigeninitiative ihr altes Gasthaus wieder zum Leben erweckt haben, nachdem es 40 Jahre lang leer stand. Filmemacher Hubert Neufeld begleitete den Prozess und holte Wirtshaus-Fans und prominente Gesprächspartner wie Gerhard Polt vor die Kamera. "kinokino" trifft Neufeld am Ort des Geschehens, im frisch wiedereröffneten "Dorfheim Fanni".