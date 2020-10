Hilary Hahn – Evolution of an Artist

Im vergangenen Jahr wurde sie 40 und blickt bereits zurück auf eine lange Karriere: Die gefeierte Geigerin Hilary Hahn, die schon mit sechs Jahren auf der Bühne stand. "Hilary Hahn – Evolution of an Artist" zeigt die Stationen der US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln und begleitete sie über 15 Jahre lang auf ihrem Werdegang. Das Porträt einer außergewöhnlichen Musikerin feiert auf dem DOK.fest Weltpremiere.