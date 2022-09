Highlights des 79. Venedig Filmfestivals

-Cate Blanchett als Dirigentin unter Druck – "Tár"

Mit Spannung erwartet wird in Venedig der Auftritt von Cate Blanchett. Sie spielt die Berlinerin Lydia Tár, die als erste Frau zur Chefdirigentin eines großen Orchesters berufen wurde. Wie sie in einem männerdominierten Umfeld zunehmend unter Druck gerät und darum kämpft, Berufs- und Privatleben zu trennen, davon erzählt "Tár", der zu großen Teilen in Deutschland gedreht wurde. Im "kinokino"-Interview erzählen Cate Blanchett sowie Schauspiel-Kollegin Nina Hoss vom strukturellen Rassismus der Musikbranche sowie dem Kampf zwischen Macht, Autorität und Kreativität.



Von "The Revenant" zu "Bardo"

Alejandro G. Iñárritus Reise durch Mexiko Regisseur Alejandro G. Iñárritu kehrt nach seinem Oscar-Erfolg "The Revenant" zurück, mit "Bardo - die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten". Eine knapp dreistündige Komödie über einen Journalisten und Dokumentarfilmer, der nach Erfolgen in den USA in seine mexikanische Heimat zurückkehrt und dort in eine existentielle Krise geworfen wird. "kinokino" hat Iñárritu zu den autobiographischen Aspekten in seinem Film befragt und blickt auf die Bedeutung von Venedig, dem ältesten A-Filmfestival der Welt, als Premierenplattform in Zeiten der Kinokrise. Anders als Cannes öffnet Venedig auch den Wettbewerb für Streaming-Filme wie "Bardo", der von Netflix vertrieben wird und wie üblich nur ein kleines Kinofenster kommen wird.



Kampf um die Filmkultur

Veit Helmer restauriert "Bratan" Neben neuen Produktionen zeigt die Reihe "Venice Classics" frisch restaurierte Fassungen von Filmklassikern. Werke, die oft vor dem Vergessen gerettet wurden, so wie "Bratan", das Debüt des 2015 verstorbenen, tadschikisch-russischen Regisseurs Bakhtyar Khudojnazarov, der mit visuell aufregenden und atmosphärischen Filmen wie "Luna Papa" Erfolge feierte. Für Khudojnazarovs Freund, den Filmemacher Veit Helmer, war die Restaurierung von "Bratan" eine Herzensangelegenheit, die eine mehrjährige Odyssee durch Archive und Rechtelabyrinthe zur Folge hatte. "kinokino" hat Veit Helmer in Venedig getroffen und mit ihm über seinen Kampf um bedrohte Filmkultur gesprochen.



