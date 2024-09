„Megalopolis“ - Francis Coppolas Herzensprojekt

Wirklich mega? – Francis Ford Coppolas "Megalopolis"

Macht und Gier sind der Niedergang der Menschheit. Weshalb Architekt und Visionär Cäsar Catalina (Adam Driver) die einst prunkvolle Stadt New Rome umgestalten will. Doch damit stößt er auf Widerstand, eine Spirale aus Gewalt, Sex und Intrigen setzt sich in Gang. Mit der Science-Fiction-Fabel "Megalopolis" erfüllt sich Altmeister Francis Ford Coppola einen Traum, dem er seit den 80er-Jahren nachhängt. Um das nötige Budget zu stemmen, verkaufte er Teile seiner Weingüter. War es das wert? "kinokino" sah die wuchtige Produktion bei den Filmfestspielen von Cannes und hat Zweifel, ob der "Pate"-Regisseur mit diesem Blick auf die Welt wirklich sein filmisches Schaffen krönt.



Vom Baugerüst in die Tragödie

"Rohbau" Bauleiter Lutz (Peter Schneider) hat illegale Arbeiter angeheuert, um bei einem Luxus-Immobilienprojekt Kosten zu sparen. Als eines Nachts einer der Männer ums Leben kommt, will er den Todesfall vertuschen. Doch plötzlich steht Irsa, die 14-jährige Tochter des Verunglückten, am Bauzaun. Der Bauleiter bekommt nicht nur Gewissensbisse, sondern verstrickt sich auch in ein Lügengeflecht … Das Drama "Rohbau" von Regisseur Tuna Kaptan thematisiert Migration, illegale Leiharbeit, Schuld und Verantwortung und feierte vor einem Jahr Premiere auf den Hofer Filmtagen. Dort gewann die BR-Koproduktion auch den Förderpreis Neues Deutsches Kino. "kinokino" traf Kaptan und sein "Rohbau"-Ensemble zum Interview.



Münchner Ukrainerin im Filmpreis-Rennen – Vorbericht First Steps Awards

Am 30. September werden in Berlin die diesjährigen First Steps Awards verliehen, einer der bedeutendsten deutschen Nachwuchspreise für junge Filmschaffende. Die ARD Mediathek streamt live. Aus bayerischer Sicht könnte es für Svetlana Belesova spannend werden. Die auf der Krim geborene Künstlerin gehört zum Ensemble der Münchner Kammerspiele und ist auch Drehbuchautorin, die in ihrer Arbeit immer wieder den Kampf zwischen Russland und der Ukraine verarbeitet. Für ihr Drehbuch zum Film "Brudervölker" ist sie für einen First Steps Award nominiert. "kinokino" mit einem Porträt von Svetlana Belesova und ihrer Sicht auf die Last der Lage.



Außerdem: Ein Set-Besuch beim Dreh der bayerischen Roadmovie-Komödie "Karli und Marie" – mit Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied in den Hauptrollen. Und eine Kritik des Dokumentarfilms "Das Land der tausend Weine", der ein Loblied auf den Rioja-Wein und seine nordspanische Anbauregion singt.