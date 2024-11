Die Bestsellerverfilmung "Marianengraben" mit Edgar Selge

Doku-Fiction über Dichterfürsten: "Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann"

Seine Arbeit am Roman "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" zogen sich über 50 Jahre – das hinterließ Spuren. Wie das Leben von Schriftsteller Thomas Mann Parallelen mit seinem Alter Ego Felix Krull aufweist, beleuchtet "Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann" in einer Mischung aus Spielszenen und Doku-Strecken. Es geht um Wunsch und Wirklichkeit, Schein und Sein. Der Film lotet die Abgründe Manns aus und hievt dessen Dilemma zwischen bürgerlicher Existenz und homosexuellen Fantasien in die Gegenwart. "kinokino" trifft Schauspieler Sebastian Schneider, der als Thomas Mann durch die kunstvolle Geschichte führt.



Debattenduell mit Tatort-Kommissar: "Martin liest den Koran"

Ist es mit dem Koran vereinbar, im Namen Allahs ein Attentat zu verüben? Familienvater Martin, der sich den Sprengstoffgürtel bereits umgeschnallt hat, will sich für seinen mörderischen Plan das Okay bei einem Professor der Islamwissenschaftler einholen – ein spannungsgeladenes Duell beginnt, zunächst nur mit Worten … "Martin liest den Koran" ist das Spielfilm-Debüt von Regisseur Jurijs Saule, für das er Ulrich Tukur als Professor gewinnen konnte, der normalerweise als Tatort-Kommissar Murot ermittelt. Bei den Hofer Filmtagen sprach "kinokino" mit Regisseur Saule und Martin-Darsteller Zejhun Demirov unter anderem über die traurige Aktualität des Films.