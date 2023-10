kinokino extra: Internationale Hofer Filmtage vom 5. November 2023

"kinokino extra" ist vor Ort, sucht aus Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen sowie aus Serien die Highlights heraus, trifft die Filmemacher, stellt Entdeckungen und Trends vor, begleitet etablierte Stars und Newcomer und stellt die Preisträgerinnen und Preisträger des Förderpreises "Neues Deutsches Kino" vor, der in der Kategorie "Bester Film" in Hof verliehen wird.



Filmemacher wie Maren Ade, Tom Tykwer, Caroline Link, Wim Wenders, Jim Jarmusch und Werner Herzog haben in Hof ihre Premieren gefeiert und von dort aus die Filmwelt erobert. Kontinuierlich ist das Filmfestival von seinen bescheidenen Anfängen bis heute gewachsen – an Renommee, Qualität und Quantität des Angebots. "Home of Films" lautet die Devise, und sechs Tage lang werden Festivalleiter Thorsten Schaumann und sein Team die Stadt wieder zu einem Filmfan-Magneten machen.