kinokino extra: Internationale Hofer Filmtage vom 3. November 2024

Das Team um Festivalleiter Thorsten Schaumann bringt die Filmemacher und Kino-Begeisterten in Form eines Hybrid-Festivals zusammen – in zahlreichen Festivalpremieren vor Ort in Hof und auf ihrer Plattform On-Demand. Die "Internationalen Hofer Filmtage" gelten als eines der bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland und haben als Plattform für deutsche Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure einen legendären Ruf: Für die Entdeckung junger Talente gelten die Filmtage als wichtige Plattform im deutschsprachigen Raum.



Nicht minderbedeutend sind die Independent-Filme aus aller Welt, die rund die Hälfte der insgesamt rund 130 Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme im Programm ausmachen.



Filmemacher wie Maren Ade, Tom Tykwer, Caroline Link, Wim Wenders, Sönke Wortmann und Werner Herzog haben in Hof schon ihre Premieren gefeiert und von dort aus die Filmwelt erobert. Das Filmfestival ist von seinen bescheidenen Anfängen bis heute kontinuierlich gewachsen – an Renommee, Qualität und Quantität des Angebots. "Home of Films" lautet die Devise und sechs Tage lang werden Festivalleiter Thorsten Schaumann und sein Team die Stadt wieder zu einem Film-Fan-Magnet machen.