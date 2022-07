kinokino extra - Filmfest München vom 3. Juli 2022

Er gilt als einer der bedeutendsten russischen, zeitgenössischen Kunstschaffenden: Kirill Serebrennikov, der Theater-, Opern- und Filmregisseur. Vom Putin-Regime als Dissident gebrandmarkt und wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern angeklagt, hat Serebrennikov dennoch zwei spannende Filme abgedreht, mit denen ihm ein so wilder wie kritischer Blick auf die russische Seele gelingt. „Petrov’s Flu“ folgt - wie im Fiebertraum – dem Delirium eines abgehalfterten Comiczeichners durch die Abgründe einer dahinsiechenden Gesellschaft, die immer noch dem Zerfall des Sowjetreichs hinterhertrauert. In „Tchaikovsky ‘s Wife“ portraitiert er die zerstörerische Ehe des homosexuellen Komponisten Peter Tschaikowsky in den 1870er Jahren mit einer Frau. In kinokino erzählt Serebrennikov von seiner künstlerischen Vision und der Zensur in Russland.