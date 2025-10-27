kinokino extra: 59. Internationale Hofer Filmtage

Die Hofer Filmtage sind das Festival für Independent-Filmer und daher auch für ihn eine wichtige Startrampe: Timo Jacobs, Schauspieler, Regisseur und Produzent. Seine Filme finanziert er größtenteils selbst, schreibt die Drehbücher, führt Regie und übernimmt oft die Hauptrolle. Entdeckt hat ihn 2003 Indie-Urgestein Klaus Lemke. Jacobs hat als Darsteller mit großen Namen wie Spike Lee gearbeitet, aber sein Herz schlägt vor allem für eigene Projekte. Gerade ist seine Film-Odyssee „Hochstapler und Ponys“ in den Kinos gestartet, nun stellt er in Hof seine neueste Regie-Arbeit „Tod meiner Jugend“ vor. kinokino blickt mit Timo Jacobs auf seine Filme, die Umwege seiner Karriere und auf ein paar wilde Anekdoten rund um das Überleben in der Filmbranche.