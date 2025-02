Angelina Jolie auf der Spuren der Callas

Die Legende Maria Callas ist für viele die größte Opernsängerin aller Zeiten. Im Kino wird sie jetzt von Angelina Jolie verkörpert. Nimmt man ihr die Rolle ab? “Maria” konzentriert sich auf die letzten beiden Wochen ihres Lebens in Paris. Zurückgezogen und tablettensüchtig, denkt sie über ein Comeback nach und stirbt überraschend. kinokino hat ein Interview mit dem chilenischen Regisseur Pablo Larraín, der in “Spencer” bereits Prinzessin Diana und in “Jackie” Jackie Kennedy porträtierte. Was ist die größte Herausforderung bei fiktionalen Porträts berühmter Persönlichkeiten? Warum ist Angelina Jolie in seinen Augen die perfekte “Callas”?