Kafka (6/6) – Dora

Der bereits schwer an Tuberkulose erkrankte Kafka reist in den Kurort Spindlermühle im Riesengebirge. In Kafkas Vorstellung verwandelt sich der Kurort in das dunkle und mythische Dorf seines letzten und berühmtesten Romans „Das Schloss“. Wenig später trifft er seine letzte große Liebe, Dora Diamant. Nachdem er schließlich dem verhassten Büro entkommen ist, leben die beiden einige Monate in Berlin und verbringen seine letzten Tage gemeinsam in einem Sanatorium außerhalb Wiens.

Datum: 20.10.2024