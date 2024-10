Film

Kafka (4/6) – Bureau

Kafka ist ein namhafter Experte in der Prager Unfallversicherungsanstalt. Er gewinnt fast jeden Gerichtsfall im Namen der Versicherung und wird von seinen Vorgesetzten hochgeschätzt. Eine Ehre, die er nicht erwidert. Für ihn ist der eher komfortable Arbeitsplatz eine lebende Hölle, aus der er nur entkommen möchte. Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriege gehen seine Vorgesetzten so weit, Kafkas Leben zu retten. Sie erklären ihn offiziell als unverzichtbar und bewahren ihn so vor einer Einberufung. In einer Umkehrung von Kafkas albtraumhafter Angst vor einer übermächtigen bürokratischen Kraft, die er in seinen Werken so gut hervorhebt, sind Kafkas Vorgesetzte keineswegs unerreichbar: Sie sind freundlich und hilfsbereit – eine Tatsache, die Kafka niemals anerkennt oder zugibt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.10.2024