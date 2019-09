Jack Taylor - Gefallene Mädchen

Und dann macht Jack in dem alten Tagebuch eine Entdeckung, die ihn mehr als alles andere beunruhigt. Offenbar zählte auch seine eigene Mutter, zu der er seit jeher ein eher gespanntes Verhältnis unterhält, damals als Heiminsassin zu den "gefallenen Mädchen". Jacks Recherche wird so ungewollt zu einer Reise in die Vergangenheit der eigenen Familie.