Fritz Karl (Inspektor Richard Jury), Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins).

Quelle: ORF/Epo Film/Bernard Walsh

Fritz Karl schlüpft nach dem großen Publikumserfolg von Teil eins nun erneut in die Rolle von "Inspektor Jury". Über das Besondere an dem neuen Krimi: "Inspektor Jury - Mord im Nebel" ist einer der düstersten Krimis von Martha Grimes, mit einem sehr schweren Thema. Doch trotz der Schwere versucht der Film, nicht an Leichtigkeit seiner Erzählweise zu verlieren. Besonders macht diese Geschichte außerdem Jurys Umgang mit den Erscheinungen der Kinder und den Erkenntnissen, die er aus diesen Begegnungen zieht. Dies hat es in unserem ersten Film noch nicht gegeben."



Inspektor Jury ist ein melancholischer Einzelgänger mit einer nicht immer glücklichen Vergangenheit. Doch ob der an Schauspielerin Elena Uhlig vergebene und sechsfache Vater der Figur tatsächlich so fremd ist, wie es scheint? "Als Schauspieler ist es meine Aufgabe, Figuren zu spielen, die mir sowohl nah als auch fern sind. Aber auch zwischen mir und Inspektor Jury gibt es mehr Berührungspunkte, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt: Jury liebt die Natur und findet dort zu sich, kann in sich kehren und innehalten, er ist genauso wenig ein Stadtmensch, wie ich es bin."