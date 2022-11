Heimat (4/7). Auf und davon und zurück/Heimatfront

Der Krieg wird immer weiter ausgedehnt, und alle Männer müssen an die Front, außer den Alten und den Parteifunktionären. Wilfried hat als Ortsgruppenführer die Aufsicht über französische Kriegsgefangene. Als ein britischer Bomber im Wald nahe Schabbach abstürzt, erschießt Wilfried den Piloten kaltblütig. Anton ist in Russland und wird per Ferntrauung mit der hochschwangeren Hamburgerin Martha vermählt. Umringt von Familie, Kameraden und einem Team der "Wochenschau" darf das Ehepaar ein kurzes Telefonat führen. Otto, als Sprengmeister an der Front in der Eifel, erfährt von Ernst Simon, dass er einen schon vierjährigen Sohn namens Hermann mit Maria hat.