Frühling - Nichts gegen Papa

Sie vermietet die Boote, versorgt den Haushalt und beschäftigt sich mit Jakob, Sannes alterndem Vater, der ihr seltsam träge und vergesslich erscheint. Ob der ältere Herr dement wird? Auch Finn verhält sich insgesamt reichlich merkwürdig. Warum nimmt er heimlich nach der Schule den Bus nach Rosenheim?



Katja begreift, unter welchem Druck Finn steht, als der ihr erzählt, dass er seinen Stiefvater mit einer anderen Frau beobachtet habe. Seiner Mutter will er davon aber nichts erzählen, aus Sorge, Matthias dann für immer zu verlieren. Als Sanne jedoch Finn und Katja heimlich belauscht, droht sie in der Aufregung erneut ihr Kind zu verlieren und muss in die Klinik eingeliefert werden.



In ihrem eigenen Leben wird sich Katja derweil einmal mehr klar darüber, was sie wirklich an ihrem besten Freund Mark hat. Der hilft ihr über jeglichen Trübsinn hinweg, dem sie nach Kikis Abfahrt in die USA verfallen könnte, indem er seine eigene Abreise nach Leipzig um einige Tage nach hinten schiebt und sich aufopfernd um Katja kümmert.



Ein abendlicher Trip in die Berge inklusive romantischem Sonnenuntergang lässt alte Gefühle wiederaufkeimen, mit denen sowohl Katja als auch Mark nicht recht umzugehen wissen. Zusätzliche Gefühlsturbulenzen verursacht Marks neue Praktikantin Filipa, eine junge portugiesische Tierärztin auf Jobsuche, die mit südländischem Schwung so manchen Männerkopf verdreht.