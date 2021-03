Wilder: Spur, Episode 4

Der Tod von Bodyguard Rashad hat ein Nachspiel für Kägi. Obwohl Rosa Wilder ihm den Rücken deckt, wird der Bundespolizist suspendiert. So hat Rosa den Lead bei den Ermittlungen und wird Zeugin, wie die traumatisierte Amina al-Baroudi in einer kurzen Wachphase insistiert, sie sei verfolgt worden, bevor sie ins Koma zurückversetzt werden muss. Verzweifelt verlangt Vater Karim, den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – sonst will er das Bauprojekt in Oberwies abbrechen.