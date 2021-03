Wilder: Abgrund, Episode 6

Damit scheint der Fall gelöst. Kägi wird wegen der erfolgreichen Arbeit mit dem Abschluss der Ermittlungen betraut. Rosa übernimmt die schwierige Aufgabe, die Oberwieser über die wahren Hintergründe des Bergsturzes zu informieren. Wie ein klärendes Gewitter wirkt die Wahrheit im Dorf. So versöhnen sich die Verfeindeten Paul Wilder und Robert Räber. Und der gebeutelte Jungkoch und Videofilmer Jakob Siegenthaler kann sich gleich doppelt freuen. An einer Medienkonferenz dankt ihm Bundespolizist Manfred Kägi für seinen Rechercheeinsatz. Und dann klopft Daniel Räber bei Jakob an. Er will ein Bierchen mit dem bisher unbekannten Stiefbruder trinken.