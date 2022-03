Film

Viele Kühe und ein schwarzes Schaf

Was machen Eltern, die erfahren, dass ihr Filius in einer Notlage ist, die er nicht eingestehen will? Sie greifen zu einer Notlüge! So lotst ein Tiermediziner-Ehepaar seinen beruflich zum wiederholten Male gescheiterten Sohn nach Hause in die Provinz.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 19.03.2022