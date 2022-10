Einspruch für die Liebe

Der dynamische Münchener Nobelanwalt Marc Bender, Mitte 30, blickt einer Bilderbuchkarriere entgegen: Lisa, die attraktive Tochter seines Chefs, wartet darauf, dass er sie heiratet, und als Mitgift soll Marc die Teilhaberschaft an der Kanzlei des vermögenden Schwiegervaters erhalten. Bestens gelaunt packt das junge Paar die Koffer, um die New Yorker Zweigstelle zu übernehmen, als Marc der Hilferuf seines Großvaters Justus aus Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Der streitbare alte Gastwirt liegt für vier Wochen im Krankenhaus, derweil soll Marc dessen Dorfkneipe in Plau am See weiterführen.